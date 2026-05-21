Бившият капитан на Локомотив Пловдив Данаил Бачков изрази емоционално мнение за любимия си клуб след снощния финал за Купата на България срещу ЦСКА, загубен драматично след изпълнения на дузпи. Някогашният краен защитник и настоящ треньор подкрепи футболистите и ги поздрави за това, че са играли със сърце и душа. Бачков, който беше един от любимците на "Лаута" отдели специално внимание и за привържениците на Локомотив.

Той използва личния си профил във Фейсбук, където публикува архивна снимка от времето, когато носеше черно-бялата фланелка. Към нея Данаил Бачков написа следното:

Чувствам се горд, щастлив и голям късметлия, че съм играл и носил капитанската лента на този много обичан и много специален клуб за мен! Уникални фенове, силно обичащи своя отбор, хиляди черно бели сърца, туптящи в едно! Подкрепящи отбора си в добро и лошо! Фенове, които те карат да настръхнеш! Респект и уважение към тях и към футболистите, които играха със сърце и душа!