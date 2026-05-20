Денят настъпи! Локомотив Пловдив излиза днес срещу ЦСКА в най-важния си мач за сезона - финала за Купата на България! Битката за ценния трофей започва в 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.

За честта, за емблемата, за историята! Битка от първата минута до последния съдийски сигнал! За славата на Локомотив! За славата на Пловдив! Напред към победата, написаха по този повод от ПФК Локомотив в официалната си страница във Фейсбук.

С днешния мач черно-белите ще отворят нова страница в своята 100-годишна история. Очаква се днес да бъде поставен рекорд по посещаемост при гостуване на феновете на отбора за ХХI век. От Фенклуб Локомотив Пловдив обявиха вчера, че над 9000 билета за финала са продадени, а днес уточниха, че бройката вече е 10 000.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че досегашният рекорд при гостуване през ХХI век бе поставен в първия за клуба финал за Купата на България през 2012 година, когато близо 8000 привърженици подкрепят тима на стадион "Лазур" в Бургас при загубата от Лудогорец с 1:2.