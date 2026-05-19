Григор Димитров отпадна в пресявките на Ролан Гарос, губейки в три сета (6:3, 5:7, 6:7(6)) от португалеца Жайме Фария. Срещата между португалеца (№117 в ранкинга на ATP) и родната първа ракета бе от първи кръг на квалификациите за Откритото първенство на Франция.

Световният №117 отстъпваше в поочти всеки статически показател, но спечели най-важните точки, където Григор видимо не с чувстваше уверен и така най-добият ни тенисист ще пропусне откритото първенство на Франция за пръв път от 15 години насам - 6:3 5:7 7:6(6) за 2 часа и 38 минути игрово време в полза на Фария, за когото предстои сблъсък с американеца Колтън Смит в следващия етап на квалификациите.

Димитров, който заема 170-то място в света, записа 7 аса, с 1 по-малко от 22-годишния му съперник. Фария направи 6 двойни грешки, докато Григор сбърка 7 пъти.

Българинът допусна 42 непредизвикани грешки и отрази 7 от 12 опита за брейк точка на опонента си, който на свой ред Фария също допусна 5 пробива.

Това е 13-а загуба за Григор в 15-и мач от началото на 2026 г., като за последно той записа успех през март на "Мастърс" турнира в Индиън Уелс. През миналата година българинът отново допусна загуба в първия си мач, но тогава това бе в първи кръг на основната схема.