Григор Димитров претърпя огромно разочарование в турнира на твърди кортове от сериите "Мастърс 1000" в Маями (САЩ). Най-добрият български тенисист пропусна мачбол и приключи участието си още в първия кръг на надпреварата.

Григор загуби драматично с 6:7(3), 6:4, 6:7(6) от белгиеца Рафаел Колиньон, като двубоят продължи 2 часа и 33 минути.

Това бе второ поредно поражение за Гришо от този съперник след двубоя им в Бризбън (Австралия) през януари.

През миналата година Димитров достигна до полуфиналите в Маями, където отстъпи в два сета на Новак Джокович (Сърбия). Сега той няма как да защити спечелените тогава 400 точки и ще претърпи сериозен срив в световната ранглиста. При следващото ѝ обновяване българинът ще бъде извън Топ 80.

Първият сет премина без нито една възможност за пробив и логично се стигна до тайбрек. В него Колиньон поведе с 6:1 точки и от третия си сетбол затвори частта в своя полза.

Във втория сет Григор Димитров се възползва от първата си възможност за пробив в мача и поведе с 4:3. Той отрази две точки за връщане на пробива в следващия гейм, а при 5:4 сервираше за сета. Гришо пропусна три сетбола, но от четвъртия успя да изравни резултата.

Решителният трети сет предложи много драма. Димитров спаси точка за пробив при 1:2, а в следващия гейм реализира брейк. При 5:4 той сервираше за мача, но допусна пробив, а след това се стигна до решителен тайбрек. В него българинът поведе с минибрейк за 3:2, но веднага след това допусна двойна грешка за 3:3.

Григор Димитров отново взе предимство за 5:4 след отличен форхенд по правата, но последва непредизвикана грешка за 5:5. Българинът стигна до мачбол при 6:5, но загуби следващите три точки и отпадна от турнира.