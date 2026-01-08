ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (13)
Белгийски квалификант спря устрема на Григор Димитров в Бризбън
Автор: Стойчо Генов 12:29Коментари (0)577
©
Григор Димитров приключи участието си в турнира от сериите АТР 250 в Бризбън (Австралия), който е с награден фонд 800 045 долара. Най-добрият български тенисист загуби от белгийския квалификант Рафаел Колиньон с 6:7(1), 3:6 в осминафинален двубой.

Срещата продължи един час и 49 минути, като това бе първи мач между двамата.

Припомняме, че в първия кръг Димитров елиминира друг квалификант - Пабло Кареньо Буста от Испания, след успех с 6:3, 6:2.

34-годишният Димитров, който е двукратен шампион в Бризбън, започна равностойно двубоя, като нито той, нито съперникът му успяха да направят пробив в първия сет. В решителния тайбрек обаче по-здрави нерви показа белгиецът и той затвори сета след 7:1 точки.

В четвъртия гейм на втората част Григор Димитров допусна пробив в сервирането си и това се оказа фатално за него. Колиньон, който е №84 в световната ранглиста, успя да запази преднината си до края и не допусна обрат.

Още по темата: общо новини по темата: 3
06.01.2026
06.01.2026
04.01.2026






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Казийски избухна с 26 точки при първа победа на Халкбанк в Шампионската лига
 Атлетик (Куклен) започна подготовка с четирима нови, търси тренировъчен терен
 Първият нов в Асеновец е минал през Локо, Спартак и Атлетик (Куклен)
 Трима от ненужните в Ботев бързо се ориентираха, почнаха тренировки край морето
 Ботев и Локо сядат на една маса утре, взимат важно решение
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: