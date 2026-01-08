© Григор Димитров приключи участието си в турнира от сериите АТР 250 в Бризбън (Австралия), който е с награден фонд 800 045 долара. Най-добрият български тенисист загуби от белгийския квалификант Рафаел Колиньон с 6:7(1), 3:6 в осминафинален двубой.



Срещата продължи един час и 49 минути, като това бе първи мач между двамата.



Припомняме, че в първия кръг Димитров елиминира друг квалификант - Пабло Кареньо Буста от Испания, след успех с 6:3, 6:2.



34-годишният Димитров, който е двукратен шампион в Бризбън, започна равностойно двубоя, като нито той, нито съперникът му успяха да направят пробив в първия сет. В решителния тайбрек обаче по-здрави нерви показа белгиецът и той затвори сета след 7:1 точки.



В четвъртия гейм на втората част Григор Димитров допусна пробив в сервирането си и това се оказа фатално за него. Колиньон, който е №84 в световната ранглиста, успя да запази преднината си до края и не допусна обрат.



