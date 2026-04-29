Димитър Кисимов и Пламен Колев при юношите и Брияна Иванова, Александра Рангелова и Никол Нунева при девойките се класираха за осминафиналите на сингъл на силния международен турнир от категория J300 на ITF в Пловдив, съобщиха от родната федерация по тенис. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив".

Юноши

Поставеният под №1 в схемата при юношите Димитър Кисимов победи убедително с 6:2, 6:1 Фьодор Алтухов (Русия), а за място на четвъртфиналите ще играе срещу Родион Четвериков (Украйна).

Пламен Колев показа страхотен характер и се наложи с 6:4, 5:7, 7:6(4) над Панайотис-Герасимос Граматикакис (Гърция). Във втория кръг Колев, който постигна и три победи в квалификациите, ще играе срещу Роберто Перес Сокас (Испания).

Други шестима български юноши отпаднаха в първия кръг:

Александър Толев – №8 Макси Караскоса Диас (Испания) 5:7, 3:6

Калоян Шиков – №2 Валентин Гонзалес-Галино (Испания)

Борис Начев – №4 Бенджамин Азар (Канада) 0:6, 1:6

Стоян Паяков – №6 Кристофър Тис (Германия) 0:6, 0:6

Александър Митев – №3 Кирил Филаретов (Русия) 2:6, 6:7(5)

Борис Борисов – Алан Айуханов (Русия) 3:6, 6:7(5)

Девойки

Брияна Иванова направи обрат и победи Юлия Ляхова (Беларус) с 1:6, 6:2, 6:2, а следващата ѝ съперничка ще бъде третата поставена Мая Раджешваран Ревати (Индия).

Александра Рангелова победи Сара Козма (Румъния) с 6:3, 6:4, а за място на четвъртфиналите ще играе срещу №7 Анита Ту (САЩ).

Никол Нунева спечели срещу Сена Юн (САЩ) с 6:1, 1:6, 6:4, а на осминафиналите ще играе срещу Полина Березина (Русия).

Другите седем българки отпаднаха в първия кръг:

Валерия Гърневска – Йоана Боян (Румъния) 4:6, 3:6

Елеонора Тонева – №5 Оливия Трейнър (САЩ) 6:2, 2:6, 2:6

Рафаела Симеонова – Душица Поповски (Сърбия) 2:6, 2:6

Моника Господинова – Андреа Кабио (Канада) 1:6, 6:7(3)

Мелани Стоичкова – Лидия Панайотиду (Гърция) 0:6, 2:6

Никол Иванова – Соня Бутук (Румъния) 2:6, 7:5, 5:7

Софи Пламенова Фичева – №1 Синран Сун (Китай) 1:6, 0:6