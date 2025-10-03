ИЗПРАТИ НОВИНА
Талантлив пловдивчанин се класира за полуфиналите на двойки в Испания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:54
Пловдивчанинът Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на червена настилка в Сарагоса (Испания), който е с награден фонд 25 хиляди долара.

Националът на България за Купа "Дейвис" играе в тандем с Алваро Буено (Испания), като двамата са поставени под №1 в основната схемата. Те победиха на четвъртфиналите със 7:6(4), 6:4 друг българин Леонид Шейнгезихт в тандем с Кузей Чекирге (Турция). Срещата продължи 88 минути.

Милев и Буено наваксаха на два пъти пробив пасив в първия сет, а в тайбрека изостанаха с 1-3 точки, но спечелиха шест от следващите седем разигравания. Във втората част Милев и Буено изоставаха с 2:4, но спечелиха следващите четири гейма за крайното 6:4.
