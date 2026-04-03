Нов успех за пловдивския тенис! Състезателят на ТК Локо-98 Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира в Санта Маргерита ди Пула (Италия). Надпреварата е на червени кортове и е с награден фонд 30 хиляди долара.

Националът на България за Купа "Дейвис" си партнира с Филип Хенинг (Република Южна Африка), като двамата са поставени под №4 в основната схема.

Те записаха категорична победа на полуфиналите с 6:2, 6:2 срещу представителите на домакините Пиетро Марино и Даниеле Рапанета. Двубоят продължи едва 56 минути.

Милев и Хенинг поведоха с 2:0 в началото на мача, допуснаха изравняване при 2:2, но след това наложиха пълен контрол и със серия от четири поредни гейма затвориха първия сет с 6:2. Във втората част те продължиха да диктуват темпото, реализираха два пробива и без проблеми стигнаха до крайния успех.

В спор за титлата Янаки Милев и Хенинг ще се изправят срещу Нилс Макдоналд (Германия) и Ерги Къркън (Турция). Янаки Милев има шест спечелени титли на двойки от турнири на ITF при мъжете.