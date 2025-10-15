Димитър Кузманов отстрани американец в мач, продължил два дни

© Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция). Надпреварата е с награден фонд 54 000 евро, а Мико е поставен под №4 в основната схема.



Той победи квалификанта Дали Бланч (САЩ) със 6:4, 6:1 за 87 минути.



Вчера срещата беше прекъсната при 4:4 в първия сет заради настъпилия мрак, а при доиграването днес пловдивчанинът спечели осем от деветте гейма и стигна до успеха.



В спор за място на четвъртфиналите рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" излиза утре срещу друг квалификант - Чарлз Брум (Великобритания). Димитър Кузманов има една победа срещу този съперник в квалификациите на "Уимбълдън" през 2022 година.