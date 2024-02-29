Ясни са четвъртфиналистите на Държавното лично първенство по тенис в Пловдив

© В зала "Атаро Клима" в Пловдив се изираха осминафинилите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18 годишна възраст. Единствено срещата между Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) и Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) беше отложена.



Юноши, 1/8-финали:



№1 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Виктор Миланов (ТК "Про спорт", гр.София) 6:4, 6:2



Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София) – №6 Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) 6:4, 6:4



№3 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:4, 6:2



№8 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) – Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София) 6:0, 4:6, 6:2



Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – №7 Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:2, 6:1



№4 Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Атанас Иванов (ТК "Кърджали", Кърджали) 6:3, 6:1



№5 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София) 4:6, 6:2, 3:3 л.з. за Русанов



Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София) – №2 Димитър Кисимов (ТК "Про спорт", гр.София) 2:6, 6:3, 6:4



Юноши, 1/4-финали:



№1 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) –Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София)



№3 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – №8 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен)



№4 Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)



№5 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София)



Девойки, 1/8-финали:



№1 Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) – Калина Симеонова (ТК "Дипломат", гр.София) 6:1, 6:2



№8 Елеонора Тонева (ТК "15:40", гр.София) – Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София) 6:3, 6:2



Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София) – №3 Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:2 л.з. за Василева



№5 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Никол Иванова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:2, 7:6(3)



№6 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) – Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София) 1:6, 6:3, 6:2



№4 Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) 7:6(5), 7:5



№7 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – утре



№2 Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) 6:4, 6:3



Девойки, 1/4-финали:



№1 Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) –№8 Елеонора Тонева (ТК "15:40", гр.София)



№5 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София)



№6 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)



№2 Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – №7 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) или Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив)