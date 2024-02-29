ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (24) | Вчера (17)
Ясни са четвъртфиналистите на Държавното лично първенство по тенис в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:46Коментари (0)247
©
В зала "Атаро Клима" в Пловдив се изираха осминафинилите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18 годишна възраст. Единствено срещата между Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) и Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) беше отложена. 

Юноши, 1/8-финали:

№1 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Виктор Миланов (ТК "Про спорт", гр.София) 6:4, 6:2

Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София) – №6 Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) 6:4, 6:4

№3 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:4, 6:2

№8 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) – Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София) 6:0, 4:6, 6:2

Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – №7 Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:2, 6:1

№4 Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Атанас Иванов (ТК "Кърджали", Кърджали) 6:3, 6:1

№5 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София) 4:6, 6:2, 3:3 л.з. за Русанов

Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София) – №2 Димитър Кисимов (ТК "Про спорт", гр.София) 2:6, 6:3, 6:4

Юноши, 1/4-финали:

№1 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) –Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София)

№3 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – №8 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен)

№4 Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)

№5 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София)

Девойки, 1/8-финали:

№1 Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) – Калина Симеонова (ТК "Дипломат", гр.София) 6:1, 6:2

№8 Елеонора Тонева (ТК "15:40", гр.София) – Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София) 6:3, 6:2

Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София) – №3 Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:2 л.з. за Василева

№5 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Никол Иванова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:2, 7:6(3)

№6 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) – Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София) 1:6, 6:3, 6:2

№4 Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) 7:6(5), 7:5

№7 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – утре

№2 Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) 6:4, 6:3

Девойки, 1/4-финали:

№1 Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) –№8 Елеонора Тонева (ТК "15:40", гр.София)

№5 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София)

№6 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)

№2 Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – №7 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) или Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив)
Още по темата: общо новини по темата: 589
29.02.2024
29.02.2024
28.02.2024
27.02.2024
21.02.2024
20.02.2024
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Халф на Локо поднови тренировки след тежкия удар в главата, Томаш повика трима младоци
 Карлос Насар: На Олимпиадата ще имам доста голямо превъзходство пред всички
 Димитър Кузманов изпусна 4 сетбола в Испания и логично се стигна до срив
 Неделев и Алмейда повеждат Лудогорец срещу Карагарен на ЦСКА 1948
 Спортният министър посети две места в Пловдив, на "Лаута" го посрещнаха с подарък
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: