Спортните новини: Днес (3) | Вчера (16)
Пловдивчанинът Янаки Милев продължава на двойки в Сърбия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:06
©
Пловдивчанинът Янаки Милев и Радослав Шандаров се класираха за полуфиналите на двойки на турнира на клей в сръбския град Куршумлийска Баня, който е с награден фонд 15 хиляди долара. 

Нашите тенисисти са поставени под №3 в основната схема. Те победиха в изцяло български четвъртфинал с 6:1, 7:6(3) Борислав Кирилов и Джордж Лазаров за час и 53 минути игра.

За място на финала Милев и Шандаров ще играят срещу Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Томас Джордж (Канада). Михаил Иванов и Васил Шандаров загубиха на четвъртфиналите на двойки с 3:6, 1:6 от четвъртите в схемата Фермин Тенти (Аржентина) и Марлон Ванкан (Германия) за 58 минути.

Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров пък отпаднаха във втория кръг на сингъл на турнира в Сърбия.

Националът на България Купа "Дейвис" Милев загуби от германеца Михел Хоп с 6:2, 3:6, 2:6 след 2 часа и 3 минути на корта. Българинът взе първия сет, но в следващите два Хоп направи серии съответно от три и от четири поредни гейма, за да стигне до обрат.

Динев претърпя поражение от Андреа Фиорентини (Италия) с 3:6, 1:6, а квалификантът Лазаров беше елиминиран от поставения под №5 Мате Валкус (Унгария) след 3:6, 0:6.
Статистика: