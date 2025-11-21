ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (12)
Елизара Янева с убедителна победа и четвъртфинал в Словакия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:24
©
Елизара Янева се класира убедително за четвъртфиналите на сингъл на турнира твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка победи с 6:2, 6:2 Алис Роб (Франция). Срещата продължи 68 минути.

Нашето момиче постигна два пробива и спечели първия сет с 6:1. Във втората част тя поведе с 3:0 по пътя към успеха с 6:2. На старта на турнира Елизара Янева разгроми с 6:1, 6:1 №387 в световната ранглиста за жени Екатерина Казионова (Русия).

За място на полуфиналите пловдивчанката ще играе срещу победителката от мача между №4 в схемата и №204 в света Лина Гьорческа (Република Северна Македония) срещу №306 Амарни Бенкс (Великобритания).
