ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (17)
Честит юбилей на Николай Манчев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:20Коментари (0)291
©
Един от най-популярните пловдивски треньори по тенис - Николай Манчев, празнува днес 70-годишен юбилей. 

Специалистът започва треньорската си кариера едва на 21-годишна възраст. Когато е на 33 години той е удостоен със званието "Заслужил треньор", заради международните успехи, които постига като наставник на Дора Рангелова.

15 години Николай Манчев е директор в Българска федерация по тенис.

Той е бивш изпълнителен директор на ТК "Локомотив" (Пловдив), дългогодишен треньор на всички възрастови групи, както и капитан за отборния турнир "Фед Къп".

УС на БФ Тенис и екипът на Plovdiv24.bg пожелават на Николай Манчев крепко здраве, щастие и дълголетие.
Още по темата: общо новини по темата: 817
13.08.2025
08.08.2025
07.08.2025
05.08.2025
04.08.2025
29.07.2025
предишна страница [ 1/137 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Голямо "червено сърце", играл малко и в Локо, се раздели емоционално с ЦСКА
 Ботев възобновява една от любимите традиции на "жълто-черното" семейство
 Най-популярният вестник във Великобритания разказа за изненадващия трансфер в Ботев
 Пловдивчанин пусна жалба във ФИФА заради неплатени 35 000 евро
 Тодор Неделев открива новия сезон на футболно училище Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: