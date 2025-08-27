Честит юбилей на Николай Манчев

© Един от най-популярните пловдивски треньори по тенис - Николай Манчев, празнува днес 70-годишен юбилей.



Специалистът започва треньорската си кариера едва на 21-годишна възраст. Когато е на 33 години той е удостоен със званието "Заслужил треньор", заради международните успехи, които постига като наставник на Дора Рангелова.



15 години Николай Манчев е директор в Българска федерация по тенис.



Той е бивш изпълнителен директор на ТК "Локомотив" (Пловдив), дългогодишен треньор на всички възрастови групи, както и капитан за отборния турнир "Фед Къп".



УС на БФ Тенис и екипът на Plovdiv24.bg пожелават на Николай Манчев крепко здраве, щастие и дълголетие.