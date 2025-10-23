ИЗПРАТИ НОВИНА
Италиански тийнейджър взе реванш срещу Димитър Кузманов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:55Коментари (0)119
Димитър Кузманов - Мико отпадна във втория кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург, който е с награден фонд 54 хиляди евро.

32-годишният пловдивчанин загуби от поставения под №6 в схемата Федерико Чина (Италия) с 4:6, 1:6. Срещата продъължи 61 минути.

18-годишният Чина, 227-и в световната раглиста, пласира 11 аса и не допусна пробив по пътя си към победата в мача. Така той успя да вземе частичен реванш от Димитър Кузманов за поражението си на финала на състезание от същия ранг в Херсонисос през март.

Италианският тийнейджър взе първия сет с единствен пробив за 3:2, а във втората част направи серия от шест поредни гейма, за да триумфира.

Димитър Кузманов все пак заработи 4 точки за класацията на ATP, в която заема 249-ото място.
Класиране Резултати

