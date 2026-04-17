Силен международен турнир от веригата "Тенис Европа“ стартира от утре в Пловдив. Състезанието е за деца до 12 години и ще се проведе до 26 април на кортовете на тенис клуб “Max Pro", разположени зад хангарите на Гребна база, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

През този уикенд ще се играят квалификационни кръгове, а от понеделник започват мачовете от основната схема. В турнира ще участват над 80 състезатели от повече от 13 държави. Това дава възможност за наблюдение на много родни таланти, които заемат призови места в българската ранглиста.

С този турнир се дава възможност на много български състезатели да се докоснат до международната сцена и да придобият необходимият опит за участие в турнири извън страната.

Достъпът е свободен, заповядайте да подкрепим заедно нашите деца и да им пожелаем успех, допълниха още домакините на състезанието.