Спортните новини: Днес (9) | Вчера (13)
Без пловдивски отбори в двата финала на държавното първенство по тенис
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26
©
ТК "Авеню", гр.Бургас срещу ТК "Локомотив 1929", гр.София при мъжете и ТК "Дема", гр.София срещу ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол при жените са финалите на Държавното отборно първенство в Пловдив.

Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив" и има награден фонд 10 хиляди лева. 

Мъже, 1/2-финали:

№1 ТК "Авеню", гр.Бургас – №4 ТК "НСА", гр.София 2:1 

Динко Динев – Пламен Милушев 6:7(5), 6:7(4)

Никита Билозерцев – Михаил Иванов 6:3, 6:0

Динев/Билозерцев – Милушев Иванов 6:3, 6:2

№6 ТК "Локомотив 1929", гр.София – №2 ТК "Локо 98", гр.Пловдив 2:1 

Вардан Манукян – Янаки Милев 7:5, 4:6, 3:6

Мартин Димитров – Фердун Шефкедов 6:0, 6:1

Манукян/Димитров – Милев/Шефкедов 6:3, 6:4

Жени, 1/2-финали:

№1 ТК "Дема", гр.София – №4 ТК "Бароко Спорт", гр.София 2:0 

Денислава Глушкова – Калина Симеонова 6:2, 6:0

Джулия Терзийска – Стелиана Гичева 6:1, 6:0

№2 ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол – №3 ТК "Супер Спорт", гр.Варна 2:0 

Валерия Гърневска – Рада Колева 6:2, 6:0

Рафаела Симеонова – Естела Иванова 6:4, 6:1
