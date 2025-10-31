Без пловдивски отбори в двата финала на държавното първенство по тенис

© ТК "Авеню", гр.Бургас срещу ТК "Локомотив 1929", гр.София при мъжете и ТК "Дема", гр.София срещу ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол при жените са финалите на Държавното отборно първенство в Пловдив.



Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив" и има награден фонд 10 хиляди лева.



Мъже, 1/2-финали:



№1 ТК "Авеню", гр.Бургас – №4 ТК "НСА", гр.София 2:1



Динко Динев – Пламен Милушев 6:7(5), 6:7(4)



Никита Билозерцев – Михаил Иванов 6:3, 6:0



Динев/Билозерцев – Милушев Иванов 6:3, 6:2



№6 ТК "Локомотив 1929", гр.София – №2 ТК "Локо 98", гр.Пловдив 2:1



Вардан Манукян – Янаки Милев 7:5, 4:6, 3:6



Мартин Димитров – Фердун Шефкедов 6:0, 6:1



Манукян/Димитров – Милев/Шефкедов 6:3, 6:4



Жени, 1/2-финали:



№1 ТК "Дема", гр.София – №4 ТК "Бароко Спорт", гр.София 2:0



Денислава Глушкова – Калина Симеонова 6:2, 6:0



Джулия Терзийска – Стелиана Гичева 6:1, 6:0



№2 ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол – №3 ТК "Супер Спорт", гр.Варна 2:0



Валерия Гърневска – Рада Колева 6:2, 6:0



Рафаела Симеонова – Естела Иванова 6:4, 6:1