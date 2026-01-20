ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (19)
Цвети Пиронкова: Спрях да правя някои неща
Автор: Стойчо Генов 09:58Коментари (0)622
©
Една от най-нобрите тенисистки на България за всички времена - Цветана Пиронкова, направи любопитна равносметка на някои от житейските си навици. Чаровната пловдивчанка използва профилите си в социалната мрежа, където публикува интересно видео.

"3 неща, които вече не правя.

Спрях да търся одобрение.

Спрях да доказвам.

Спрях да се сравнявам.

Започнах да се доверявам повече

на себе си и на собствената си преценка.

Станах по-спокойна.

И започнах да избирам

хората и нещата,

които имат значение за мен", написа Спортист №1 на България за 2020 година.

Гледайте в прикаченото видео кадрите на 38-годишната пловдивчанка!

