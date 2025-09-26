Осма поредна победа за пловдивчанката Елизара Янева, отстрани бивша №158 в света

© Елизара Янева продължава със страхотното си представяне на турнирите от ITF за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Състезанията се провеждат на базата на ТК "Фаворит" и имат награден фонд от по 40 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 осмата поставена и бивша №158 в света Леа Бошкович (Хърватия). Двубоят продължи час и 24 минути.



Това е осма поредна победа при само един загубен сет за Елизара, която предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. За място на финала нашето момиче ще играе срещу седмата в схемата Лаура Самсон (Чехия).



Пловдивчанката поведе с 3:0 в началото на мача срещу Бошкович, но допусна изравняване при 3:3. С нова серия от три поредни гейма Янева обаче спечели първата част с 6:3.



Елизара продължи да доминира и във втората част поведе с 3:0. Бошкович успя да върне два гейма, но Янева взе следващите два гейма и сервира за мача при 5:2.



След това тийнейджърката загуби два поредни гейма за 5:4, но след това затвори мача на собствен сервис.