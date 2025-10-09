Кузманов прекрати участието си в Гърция заради физически проблем

© Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико прекрати заради физически проблеми участието си в тенис турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция).



Надпреварата е с награден фонд 54 хиляди евро, а Мико бе поставен под номер 8 в основната схема на сингъл. Той трябваше да играе във втория кръг срещу бившия №39 в света Раду Албот (Молдова), но се отказа и молдовецът продължава напред без игра.



В надпреварата на двойки Димитър Кузманов и Денис Новак (Австрия) имаха за съперници на четвъртфиналите този следобед Давид Поляк (Чехия) и Макс Вестфал (Франция), които също се класираха в следващата фаза без да излизат на корта.