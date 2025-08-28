ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Кузманов водеше с 5:2, пропусна мачбол и след това всичко се обърка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:56Коментари (0)135
©
Димитър Кузманов - Мико отпадна злощастно във втория кръг на турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия). Надпреварата е с награден фонд 91 250 евро. 

32-годишният пловдивчанин пропусна мачбол в третия сет и отстъпи с 6:4, 5:7, 5:7 от Даниел Михалски (Полша). Двубоят продължи два часа и 45 минути.

Кузманов и Михалски си размениха по един пробив в началото на първия сет, който българинът приключи с втори пробив в десетия гейм за 6:4. Във втората част Мико навакса изоставане от 2:3 до 4:3 и водеше с 5:4, но полският тенисист взе следващите три гейма и стигна до 7:5 в своя полза.

Кузманов поведе с 5:2 в третия сет и при 5:3 сервира за спечелването на срещата, като при този резултат пропусна мачбол, след което Даниел Михалски изравни за 5:5. Със серия от общо пет поредни гейма полякът триумфира при 7:5.

С достигането си до втория кръг Кузманов заработи 6 точки за световната ранглиста.
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
