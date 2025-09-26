Първи полуфинал за 25-годишна пловдивчанка от 4 месеца насам

© Instagram Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей за жени в Кап д′Агд (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.



Пловдивчанката е поставена под №1 в основната схема. Тя победи Алегра Дейвис (Великобритания) с 4:6, 6:1, 6:4. Двубоят продължи 2 часа и 36 минути.



25-годишната Топалова навакса ранен пробив пасив в решаващия трети сет и от 0:2 гейма стигна до обрат. Така тя достигна до първия си полуфинал във веригата на Международната федерация по тенис ITF от началото на май в Бока Ратон (САЩ).



В търсене на втори финал за сезона след Леме (Бразилия) през април пловдивчанката ще се изправи утре срещу петата поставена Фиона Ганц (Швейцария).



Гергана Топалова има шест титли в състезания на ITF при жените, последната от които в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) през септември 2023 година.