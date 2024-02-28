Приключиха квалификациите на Държавното първенство по тенис в Пловдив

© В зала "Атаро Клима" в Пловдив завършиха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18-годишна възраст.



За основната схема при юношите от квалификациите се класираха: Виктор Миланов (ТК "Про спорт", гр.София), Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София), Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) и Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора).



Юноши, квалификации, 3 кръг:



Калоян Шиков – Георги Панайотов 6:1, 6:1



Николай Бунчев – Велин Александров 6:2, 6:3



Виктор Миланов – Ивайло Михалев 6:3, 7:5



Христо Иванов – Крум Савов 6:4, 7:6(5)



Юноши, 1/18-финали:



№1 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Виктор Миланов (ТК "Про спорт", гр.София)



№6 Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София)



№3 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив)



№8 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) – Борис Борисов (ТК "НСА", гр.София)



№7 Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора)



№4 Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Атанас Иванов (ТК "Кърджали", Кърджали)



№5 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София)



№2 Димитър Кисимов (ТК "Про спорт", гр.София) – Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София)



За основната схема при девойките от квалификациите се класираха: Калина Симеонова (ТК "Дипломат", гр.София), Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София), Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София) и Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна).



Девойки, квалификации, 3 кръг:



Естела Иванова – Мария Чалъкова 6:3, 7:6(6)



Ема Томова – Моника Господинова 6:4, 6:3



Теменужка Радовска – Александра Момчилова 7:5, 6:3



Калина Симеонова – Антония Станева 6:4, 6:4



Девойки, 1/8-финали:



№1 Анджелина Костова (ТК "Некст Про", Пловдив) – Калина Симеонова (ТК "Дипломат", гр.София)



№8 Елеонора Тонева (ТК "15:40", гр.София) – Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София)



№3 Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София)



№5 Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Никол Иванова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)



№6 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) – Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София)



№4 Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)



№7 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив)



№2 Галена Кръстенова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол)