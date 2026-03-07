Димитър Кузманов - Мико допусна поражение на полуфиналите от турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция). Надпреварата бе с награден фонд 56 700 евро.
32-годишният рекордьор на България по победи за Купа "Дейвис" бе поставен под номер 8 в основната схема. Той загуби в спор за място на финала от Хари Уенделкън (Великобритания) с 4:6, 2:6 за час и 47 минути.
Мико изостана с два пробива в първия сет, върна един от тях, но британецът успя да вземе първия сет. Във втората част Уенделкън поведе с 4:1 и без проблеми затвори мача.
С достигането до полуфиналите Димитър Кузманов заработи 14 точки за световната ранглиста и 2830 евро от наградния фонд.
