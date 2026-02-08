Пловдивчанката Елизара Янева стана вицешампионка за трети път през годината

© Елизара Янева стана вицешампионка на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 40 хиляди долара. Това е трети финал за 18-годишната пловдивчанка от началото на сезона.



Янева, която миналата седмица загуби финала на друг турнир в Порто, отстъпи на седмата поставена Фиона Кроули (САЩ) със 7:6(4), 3:6, 4:6. Двубоят продължи 2 часа и 31 минути.



Нашето момиче започна по-силно и поведе с 2:0 в първия сет, но допусна изравняване до 2:2. Янева изостана с пробив при 3:4, но веднага отговори с рибрейк, след което се стигна до тайбрек. В него тя поведе с 6:4 и още при първата си възможност затвори сета в своя полза.



Във втората част резултатът бе равен до 3:3, след което американката спечели три поредни гейма и изравни сетовете. В решителната трета част Елизара Янева направи ранен пробив и поведе с 4:2, но съперничката ѝ отговори със серия от четири поредни гейма и след 6:4 стигна до крайния успех.



Пловдивчанката има три титли на сингъл от турнирите на ITF при жените. Силната ѝ серия през сезона включва още второ място в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара), както и достигане до четвъртфиналите в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.



С поредното си отлично представяне Янева ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста и от следващата седмица ще заема 233-то място.