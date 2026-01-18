ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов страхотен успех! Пловдивчанката Елизара Янева е на финал в Манчестър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:52
©
Елизара Янева продължава да впечатлява с представянето си в Манчестър и си извоюва място на финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала с награден фонд 40 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка се наложи със 7:6(5), 6:4 над №290 в световната ранглиста Мика Стойсавлевич (Великобритания) в мач, продължил час и 41 минути.

Това е трета поредна победа за нашето момиче в турнира над състезателка от топ 300 на света.

В първия сет пловдивчанката започна вихрено и поведе с 5:1, но допусна изравняване. В последвалия тайбрек Елизара Янева изостана с 2:5, но демонстрира невероятна психическа устойчивост и с поредица от пет поредни гейма спечели сета.

Във втората част интригата се запази до 4:4, когато Янева нанесе решителен удар с пробив в деветия гейм, а след това при собствен сервис затвори мача и си осигури място в битката за трофея.

В спора за титлата пловдивчанката ще се изправи днес срещу Селин Неф (Швейцария). Янева вече има три трофея във веригата на Международната тенис федерация ITF, а последният ѝ финал беше в Търнава в края на ноември миналата година.
Статистика: