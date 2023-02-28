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Ето кои ще играят 1/8-финал от Държавното първенство по тенис в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:40 / 28.02.2023Коментари (0)210
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В зала "Атаро Клима" в Пловдив завършиха квалификациите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18-годишна възраст. 

За основната схема при юношите от квалификациите се класираха Христиан Биджев, Борислав Кирилов, Стефан Тонев и Ферхат Рашидов.

Юноши, квалификации, 3 (финален) кръг:

Христиан Биджев – Виктор Миланов 6:3, 1:6, 11-9

Борислав Кирилов – Валентин Нанев 6:2, 6:3

Стефан Тонев – Никола Сийчанов 6:1, 6:0

Ферхат Рашидов – Рахамин Чалгъджян 6:4, 7:6(5)

Жребий, юноши, 1/8-финали:

№1 Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Светослав Ангелов (ТК "Албена", гр.Пловдив)

№6 Димитър Чилов (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)

№4 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Стефан Тонев (ТК "15:40", гр.София)

№8 Боян Каролев (ТК "Малееви", гр.София) – Ерик Владимиров (ТК "Каратанчева", гр. София)

№5 Християн Божилов (ТК "Левски", гр.София) – Христиан Биджев ( ТК "Диана", гр.София)

№3 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Николай Папазов (ТК "НСА", гр.София)

№7 Алън Димов (ТК "Велто", гр.Варна) – Рахамин Чалгъджян (ТК "Диана", гр.София)

№2 Павел Маринов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград)

За основната схема от квалификациите при девойките се класираха Анастасия Бързакова, Габриела Стоянова, Ивона Савекова и Габриела Иванова.

Девойки, квалификации, 3 (финален) кръг:

Анастасия Бързакова – Мая Александрова 7:6(5), 4:6, 10-4

Габриела Стоянова – Калина Симеонова 6:4, 6:1

Ивона Савекова – Анджелина Костова 3:6, 6:0, 10-3

Габриела Иванова – Виктория Попова 6:0, 6:0

Жребий, девойки, 1/8-финали:

№1 Каталина Петрова (ТК "НСА", гр.София) – Ивона Савекова (ТК "Авеню", гр.Бургас)

№6 Александра Матева (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София)

№3 Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) – Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София)

№5 Виктория Санкийска (ТК "Изида", гр.Добрич) – Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново)

№7 Венета Генчева (ТК "Дема", гр.София) – Габриела Иванова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас)

№4 Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Калина Симеонова (ТК "НСА", гр.София)

№8 Мелис Расим (ТК "Албена", гр.Пловдив) – Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София)

№2 Лидия Енчева (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Анджелина Костова (ТК "Тракия", гр.Пловдив)

Програма:

28.02.2023 - 1/8 финали единично юноши и девойки

01.03.2023 - 1/4 финали единично юноши и девойки и първи кръг двойки

02.03.2023 - 1/2 финали единично юноши и девойки и 1/2 финал двойки

03.03.2023 - финал единично юноши и девойки и финали двойки
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