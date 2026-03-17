Димитър Кузманов - Мико, изтегли много труден жребий за започващия днес турнир от сериите "Чалънджър 75" в хърватския град Задар. Надпреварата е на червени кортове и е с награден фонд 97 640 евро.
32-годишният Кузманов, който е №312 в световната ранглиста, ще играе в първия кръг срещу поставения под номер 3 в основната схема Артюр Жеа. Французинът е 144-и в класацията на АТП и се счита за абсолютен фаворит в мача.
Двамата тенисисти обаче са играли 3 пъти досега помежду си, като Димитър Кузманов има две победи.
Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" печели първите два мача срещу 21-годишния си френски съперник на два поредни турнира в Херсиносис (Гърция) през март миналата година, но пък загуби последната среща помежду им в Монца (Италия) през април 2025 г.
Ако днес победи, Димитър Кузманов ще заработи 6 точки за световната ранглиста и 1590 евро от наградния фонд.
