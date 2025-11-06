Сребро и бронз за пловдивски таланти от турнир в академията на Рафаел Надал

© Един сребърен и един бронзов медал спечелиха младите пловдивски таланти на сингъл на международните финали от тенис веригата "Kinder+". Надпреварата се провежда в академията на Рафаел Надал в Майорка, Испания.



Александър Гендов при момчетата до 12 г., и Мария Малкова при момичетата до 10 г. и завършиха на второ място, а Никол Бюлбюлева при момичетата до 12 г. е трета.



Красимир Мартинов се класира за финала утре в надпреварата на двойки при момчетата до 10 г.



Красимир Ангарски при момчетата до 10 г. и Татиана Чушева при момичетата до 12 г. пък се класираха за финалите в утешителните турнири.



За девети пореден път България участва във веригата "Kinder+". В календара на БФТ за 2025 година, се проведоха 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. Първите двама от Мастърс турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 г. пък се класираха за международните финали.



Участието на български тенисисти на турнира "Киндер + спорт" е осигурено от Българска федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата "Тенисът - Спорт за всички".



Ето българските представители на турнира:



Момчетата до 10 г.: Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) и Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София).



Момичетата до 10 г.: Мария Милкова (ТК "Велто", гр.Варна) и Петрея Гугуманова (ТК "Малееви", гр.София).



Момчета до 12 г.: Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).



Момичетата до 12 г.: Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).



Треньори на българчета на турнира са Серафим Грозев и Марсел Радев.



"Киндер+ Спорт" e международен социален проект на Ferrero Group, който има за цел да даде възможност на максимален брой деца от цял свят да усетят радостта от движението.