Спортните новини: Днес (9) | Вчера (12)
Пловдивчанинът Янаки Милев поглежда към шеста титла на двойки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:23Коментари (0)219
©
Пловдивчанинът Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Той и сърбинът Стефан Попович са поставени под номер 2 в основната схема. Двамата победиха третите в схемата Душан Обрадович (Сърбия) и Михай Разван Маринеску (Румъния) с 6:3, 6:3, като двубоят приключи за един час.

21-годишният Милев и сръбският му партньор направиха три пробива в първия сет и един във втория, с което стигнаха до крайния успех.

За трофея двамата ще играят утре срещу победителите от мача между номер 1 Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) и номер 4 Аксел Аморос и Алекс Пухолрас (Испания).

Пловдивчанинът, който е състезател на ТК Локо -98 (Пловдив), има пет титли на двойки от турнирите на ITF, а за последно триумфира в Сарагоса (Испания) в началото на месец октомври миналата година.
