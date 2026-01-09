Пловдивчанинът Янаки Милев поглежда към шеста титла на двойки

© Пловдивчанинът Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.



Той и сърбинът Стефан Попович са поставени под номер 2 в основната схема. Двамата победиха третите в схемата Душан Обрадович (Сърбия) и Михай Разван Маринеску (Румъния) с 6:3, 6:3, като двубоят приключи за един час.



21-годишният Милев и сръбският му партньор направиха три пробива в първия сет и един във втория, с което стигнаха до крайния успех.



За трофея двамата ще играят утре срещу победителите от мача между номер 1 Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) и номер 4 Аксел Аморос и Алекс Пухолрас (Испания).



Пловдивчанинът, който е състезател на ТК Локо -98 (Пловдив), има пет титли на двойки от турнирите на ITF, а за последно триумфира в Сарагоса (Испания) в началото на месец октомври миналата година.