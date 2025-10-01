ИЗПРАТИ НОВИНА
Седем българи продължават напред в международния турнир в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:09
©
Пет български юноши се класираха за четвъртфиналите, а две българки се класираха за полуфиналите на сингъл при девойките на турнира до 14 години от трета категория на Тенис Европа в Пловдив.

Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив".

За четвъртфиналите при юношите се класираха Мартин Валеов, Бруно Дженев, Филип Ненчев, Александър Борисов и Стоян Паяков.

За полуфиналите при девойките се класираха Нина Нокова и Симона Попова.

Резултати от днес:

Юноши, 1/8-финали:

№1 Мартин Валеов – Самуил Пиронков 6:4, 6:4

№2 Бруно Дженев – №15 Николас Удреа (Румъния) 6:2, 6:2

Филип Ненчев – №3 Стелиян Даракев 6:0, 6:2

№11 Александър Борисов – №6 Бориц Хажнал (Унгария) 6:4, 7:5

№12 Стоян Паяков – №5 Другуш Теодореску (Румъния) 6:3, 3:6, 6:1

№10 Стефан Телкеджиев – №7 Николас Танаса (Румъния) 2:6, 1:6

Борис Радков – №4 Марк Мещеряков (Украйна) 2:6, 2:6

Девойки, 1/4- финали:

№1 Нина Нокова – №8 Ниа Николов (Германия) 7:6, 6:2

№3 Симона Попова –№7 Ребека Йонина (Румъния) 7:5, 6:4

№2 Зара Минева – №6 София Стойца (Румъния)
