ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (13)
Пловдивчанинът Янаки Милев е полуфиналист на двойки в Анталия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:29Коментари (0)146
©
Пловдивчанинът Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия, който е с награден фонд 30 хиляди долара. 

Поставените под №2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) победиха с 6:3, 6:4 Никола Йович (Сърбия) и Миха Ветрих (Словения). Срещата продължи 51 минути.

Тенисистът на Локо-98 (Пловдив) и сръбският му партньор поведоха с 3:1 в първия сет и го спечелиха с 6:3. След 4:4 във втората част Милев и Попович спечелиха два поредни гейма и така се класираха за полуфиналите.

Там техни съперници ще бъдат победителите от мача между румънците Калин Апостол и Александру Кристиан Думитру и двойката Михай Разван Маринеску (Румъния) и Душан Обрадович (Сърбия).

На сингъл Янаки Милев загуби в първия кръг с 3:6, 6:4, 2:6 от партньора си на двойки Стефан Попович.
Още по темата: общо новини по темата: 885
07.01.2026
18.12.2025
16.12.2025
12.12.2025
28.11.2025
26.11.2025
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юноши на Ботев и Локо бяха представени като нови попълнения в тима на Коко Динев
 Гигант (Съединение) с трансферен удар
 Казийски избухна с 26 точки при първа победа на Халкбанк в Шампионската лига
 Белгийски квалификант спря устрема на Григор Димитров в Бризбън
 Атлетик (Куклен) започна подготовка с четирима нови, търси тренировъчен терен
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: