Атанас Рогачев и Вивиан Бесалева спечелиха регионален турнир в Пловдив

© Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив) и Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) спечелиха първите места на Регионален турнир по тенис за юноши и девойки до 14 години в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на кортовете на ТК "Албена" в Пловдив.



Във финала при юношите Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив) победи с 4:0, 4:2 Борислав Гергинов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца). В мач за третото място Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив ", гр.Пловдив) се наложи с 4:0, 4:0 над Даниел Златин (ТК "Некст Джен", гр.София).



Във финала при девойките Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) спечели срещу Александра Чочкова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) с 5:3, 1:4, 10-5. В мач за третото място Мария Колева (ТК "Албена", гр.Пловдив) победи Божидара Толева (ТК "Дема", гр.София) с 4:0, 4:1.