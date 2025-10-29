Напрегнати мачове в Пловдив от държавното отборно първенство по тенис

© Станаха известни осминафиналите при мъжете и четвъртфиналите при жените на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК "Локомотив" край градския стадион "Пловдив" и е с награден фонд 10 хиляди лева.



Мъже, 1/16-финали:



№1 ТК "Авеню", гр.Бургас – ТК "Тракия", гр.Пловдив 2:0



ТК "Локомотив", гр.Пловдив -4 – №14 ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив -1 2:0



№10 ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора – ТК "Плевен 90", гр.Плевен -2 2:0



№7 ТК "Кристи", гр.Дряново – ТК "Бароко Спорт", гр.София 2:0



№4 ТК "НСА", гр.София -1 – ТК "Люлин 6", София 2:0



ТК "Албена", гр.Пловдив -2 – ТК "Диана", гр.София -2 2:0



ТК "Макс Про 2020", гр. Пловдив – №9 ТК "Левски", гр.София -1 2:1



№5 ТК "Фаворит", гр.Пазарджик – ТК "Локомотив 1929", гр София -2 2:0



№6 ТК "Локомотив 1929", гр.София -2 – ТК "Супер Спорт", гр.Варна 2:0



№12 ТК "Диана", гр.София -1 – ТК "Албена", гр.Пловдив -1 2:0



№15 ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив -2 – ТК "Габрово" 2:0



№3 ТК "Дема", гр.София – ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив 2:1



№8 ТК "Черно море Елит", гр.Варна – ТК "Тунджа", гр. Ямбол б.и.



№11 ТК "Асеновград" – ТК "15:40", гр.София 2:0



№13 ТК "НСА", гр.София -2 – ТК "Свиленград" -3 2:0



№2 ТК "Локо 98", гр.Пловдив – ТК "Приста 2011", гр.Русе б.и



Мъже, 1/8-финали:



№1 ТК "Авеню", гр.Бургас – ТК "Локомотив", гр.Пловдив -4



№7 ТК "Кристи", гр.Дряново – №10 ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора



№4 ТК "НСА", гр.София -1 – ТК "Албена", гр.Пловдив -2



№5 ТК "Фаворит", гр.Пазарджик – ТК "Макс Про 2020", гр. Пловдив



№6 ТК "Локомотив 1929", гр.София -2 – №12 ТК "Диана", гр.София -1



№3 ТК "Дема", гр.София – №15 ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив -2



№8 ТК "Черно море Елит", гр.Варна – №11 ТК "Асеновград"



№2 ТК "Локо 98", гр.Пловдив – №13 ТК "НСА", гр.София -2



Жени, 1/8-финали:



№1 ТК "Дема", гр.София – ТК "Локомотив", гр.Пловдив -2 2:1



№7 ТК "НСА", гр.София -1 – ТК "Добротица", гр. Добрич 2:0



№4 ТК "Бароко Спорт", гр.София – ТК "Черно море Елит", гр.Варна 2:0



ТК "Авеню", гр.Бургас – ТК "Хасково 2015", гр.Хасково 2:0



ТК "15:40", гр.София – ТК "Локомотив 1929", гр.София 2:1



№3 ТК "Супер Спорт", гр.Варна – ТК "Фаворит", гр.Пазарджик 2:0



№6 ТК "НСА", гр.София -2 – ТК "Локо 98", гр.Пловдив 2:1



№2 ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол – ТК "Плевен 90", гр.Плевен 2:1



Жени, 1/4-финали:



№1 ТК "Дема", гр.София – №7 ТК "НСА", гр.София -1



№4 ТК "Бароко Спорт", гр.София – ТК "Авеню", гр.Бургас



№3 ТК "Супер Спорт", гр.Варна – ТК "15:40", гр.София



№2 ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол – ТК "НСА", гр.София -2