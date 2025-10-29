Напрегнати мачове в Пловдив от държавното отборно първенство по тенис

ИЗПРАТИ НОВИНА
Станаха известни осминафиналите при мъжете и четвъртфиналите при жените на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на базата на ТК "Локомотив" край градския стадион "Пловдив" и е с награден фонд 10 хиляди лева. 

Мъже, 1/16-финали:

№1 ТК "Авеню", гр.Бургас – ТК "Тракия", гр.Пловдив 2:0

ТК "Локомотив", гр.Пловдив -4 – №14 ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив -1 2:0

№10 ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора – ТК "Плевен 90", гр.Плевен -2 2:0

№7 ТК "Кристи", гр.Дряново – ТК "Бароко Спорт", гр.София 2:0

№4 ТК "НСА", гр.София -1 – ТК "Люлин 6", София 2:0

ТК "Албена", гр.Пловдив -2 – ТК "Диана", гр.София -2 2:0

ТК "Макс Про 2020", гр. Пловдив – №9 ТК "Левски", гр.София -1 2:1

№5 ТК "Фаворит", гр.Пазарджик – ТК "Локомотив 1929", гр София -2 2:0

№6 ТК "Локомотив 1929", гр.София -2 – ТК "Супер Спорт", гр.Варна 2:0

№12 ТК "Диана", гр.София -1 – ТК "Албена", гр.Пловдив -1 2:0

№15 ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив -2 – ТК "Габрово" 2:0

№3 ТК "Дема", гр.София – ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив 2:1

№8 ТК "Черно море Елит", гр.Варна – ТК "Тунджа", гр. Ямбол б.и.

№11 ТК "Асеновград" – ТК "15:40", гр.София 2:0

№13 ТК "НСА", гр.София -2 – ТК "Свиленград" -3 2:0

№2 ТК "Локо 98", гр.Пловдив – ТК "Приста 2011", гр.Русе б.и

Мъже, 1/8-финали:

№1 ТК "Авеню", гр.Бургас – ТК "Локомотив", гр.Пловдив -4 

№7 ТК "Кристи", гр.Дряново – №10 ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора

№4 ТК "НСА", гр.София -1 – ТК "Албена", гр.Пловдив -2

№5 ТК "Фаворит", гр.Пазарджик – ТК "Макс Про 2020", гр. Пловдив

№6 ТК "Локомотив 1929", гр.София -2 – №12 ТК "Диана", гр.София -1

№3 ТК "Дема", гр.София – №15 ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив -2

№8 ТК "Черно море Елит", гр.Варна – №11 ТК "Асеновград"

№2 ТК "Локо 98", гр.Пловдив – №13 ТК "НСА", гр.София -2

Жени, 1/8-финали:

№1 ТК "Дема", гр.София – ТК "Локомотив", гр.Пловдив -2 2:1

№7 ТК "НСА", гр.София -1 – ТК "Добротица", гр. Добрич 2:0

№4 ТК "Бароко Спорт", гр.София – ТК "Черно море Елит", гр.Варна 2:0

ТК "Авеню", гр.Бургас – ТК "Хасково 2015", гр.Хасково 2:0

ТК "15:40", гр.София – ТК "Локомотив 1929", гр.София 2:1

№3 ТК "Супер Спорт", гр.Варна – ТК "Фаворит", гр.Пазарджик 2:0

№6 ТК "НСА", гр.София -2 – ТК "Локо 98", гр.Пловдив 2:1

№2 ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол – ТК "Плевен 90", гр.Плевен 2:1

Жени, 1/4-финали:

№1 ТК "Дема", гр.София – №7 ТК "НСА", гр.София -1

№4 ТК "Бароко Спорт", гр.София – ТК "Авеню", гр.Бургас

№3 ТК "Супер Спорт", гр.Варна – ТК "15:40", гр.София

№2 ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол – ТК "НСА", гр.София -2
