18-годишна пловдивчанка за първи път в кариерата си ще играе финал на двойки

© Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си на финал на двойки в турнирите на Международната федерация по тенис ITF при жените.



18-годишната пловдивчанка и Аня Станкович (Сърбия) са поставени под номер 4 в основнаха схема при двойките. Те победиха водачките Росица Денчева (България) и Лиза Заар (Швеция) с 6:2, 6:2 на полуфиналите на надпреварата на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.



Така в спора за трофея Елизара и Аня ще срещнат представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци.



За Янева и за Станкович това беше втори мач за деня от надпреварата при дуетите, след като по-рано те елиминираха италианките Франческа Гандолфи и Анджелика Сара също с 6:2, 6:2.