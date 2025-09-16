Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир във Франция

© Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей в Ножен-сюр-Марн (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.



Пловдивчанката е поставената под №3 в основната схема. Тя победи на старта представителката на домакините Елена Стевич с 6:3, 1:6, 6:3 след два часа и половина игра. 25-годишната Топалова спечели четири от последните пет гейма в решаващия трети сет, за да триумфира.



За място на четвъртфиналите Гергана Топалова ще се изправи срещу друга французойка Люси Тан.