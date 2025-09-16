ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (21)
Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнир във Франция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:18Коментари (0)52
©
Гергана Топалова се класира за втория кръг на турнира на клей в Ножен-сюр-Марн (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара. 

Пловдивчанката е поставената под №3 в основната схема. Тя победи на старта представителката на домакините Елена Стевич с 6:3, 1:6, 6:3 след два часа и половина игра. 25-годишната Топалова спечели четири от последните пет гейма в решаващия трети сет, за да триумфира.

За място на четвъртфиналите Гергана Топалова ще се изправи срещу друга французойка Люси Тан.
Още по темата: общо новини по темата: 825
16.09.2025
15.09.2025
10.09.2025
09.09.2025
04.09.2025
01.09.2025
предишна страница [ 1/138 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Никола Цолов: Нека младите шофьори не рискуват себе си и другите на пътя!
 Поредни глоби на БФС: 4300 лева за Локо, 3500 лв. за Ботев
 Мартин Великов ще свири на Локо, неопитният Любомиров - на Ботев
 Пловдивчанката Елизара Янева стартира с експресна победа в Пазарджик
 Вицешампионът Локомотив пусна картите, с които може да гледате Казийски в Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: