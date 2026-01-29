Пловдивчанката Елизара Янева продължава страхотното си представяне в Порто

© Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка и Катерина Цигурова от Швейцария елиминираха представителките на домакините Каролина Корея и Аналу Фрейташ с 6:2, 7:5 за 70 минути игра.



Двете доминираха изцяло в първия сет. Във втората част се играеше равностойно до 5:5, след което пловдивчанката и швейцарката стигнаха до пробив в 11-ия гейм и при свой сервис затвориха мача.



В спор за място на полуфиналите Янева и Цигурова ще играят срещу поставените под номер 1 Франсиска Жорже и Матилде Жорже (Португалия).



Припомняме, че нашето момиче преодоля успешно пресявките на надпреварата, а след това стартира с победа и на сингъл над водачката в схемата Греет Минен (Белгия) с 3:6, 6:1, 7:5. Следващата ѝ съперничка ще бъде американската квалификантка Рашида МакАду.