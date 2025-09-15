ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (16) | Вчера (8)
Пловдивчанка триумфира в регионалния турнир по тенис край Гребната база
16:36
©
Александър Йорданов (ТК "Уинър – Софийски Университет", гр. София) и Мария Колева (ТК "Албена", гр.Пловдив) спечелиха първите места на Регионален турнир по тенис за момчета и момичета до 12 години в Пловдив. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК "Албена" в Пловдив.

Във финала при момчетата Александър Йорданов (ТК "Уинър – Софийски Университет", гр. София) победи Теодор Козлуджов (ТК "Локомотив 1924", Пловдив) с 6:4. В мач за третото място Никола Шопов (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) се наложи над Николай Николов (ТК "Егалите", гр.Несебър) с 6:1.

Във финала при момичетата Мария Колева (ТК "Албена", гр.Пловдив) спечели срещу Александра Чочкова (ТК "Локо 98", гр.Пловдив) с 6:0. В мач за третото място Петрея Гугуманова (ТК "Малееви", гр.София) победи Ема Костова (ТК "Дема", гр.София) с 6:3.
