Пловдивчанката Елизара Янева стартира с експресна победа в Пазарджик

© Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК "Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка победи категорично Лая Петретич (Франция) с 6:1, 6:1 за 65 минути игра.



Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от двубоя между Диа Евтимова срещу №7 Алевтина Ибрагимова (Русия).



17-годишната Ванеса Влахова пък допусна поражение на старта от Луцие Петрузелова (Чехия) с 2:6, 4:6 при дебюта си в основна схема при дамите в състезание от професионалната верига на Международната федерация по тенис ITF.



Още една българка ще излезе на корта за срещата си на сингъл по-късно. Юлия Стаматова ще се изправи срещу петата поставена Чаала Бююкакчай (Турция).