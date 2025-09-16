ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (21)
Пловдивчанката Елизара Янева стартира с експресна победа в Пазарджик
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:19Коментари (0)119
©
Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик "Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК "Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка победи категорично Лая Петретич (Франция) с 6:1, 6:1 за 65 минути игра.

Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от двубоя между Диа Евтимова срещу №7 Алевтина Ибрагимова (Русия).

17-годишната Ванеса Влахова пък допусна поражение на старта от Луцие Петрузелова (Чехия) с 2:6, 4:6 при дебюта си в основна схема при дамите в състезание от професионалната верига на Международната федерация по тенис ITF.

Още една българка ще излезе на корта за срещата си на сингъл по-късно. Юлия Стаматова ще се изправи срещу петата поставена Чаала Бююкакчай (Турция).
Още по темата: общо новини по темата: 824
15.09.2025
10.09.2025
09.09.2025
04.09.2025
01.09.2025
28.08.2025
предишна страница [ 1/138 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вицешампионът Локомотив пусна картите, с които може да гледате Казийски в Пловдив
 Гледайте: Бонев беше първият българин, в чест на когото се организира подобен звезден мач
 Отлично представяне на България в балканското първенство по лека атлетика за ветерани
 Ветераните на Локо ще играят в турнир на "Христо Стоичков Арена" в Румъния
 Това е новият селекционер на България! Очаквате ли да има подобрение?
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: