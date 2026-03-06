Щастлива развръзка за изпълнителния директор на ТК Локомотив Пловдив Георги Чочев и още 110 българи, които от няколко дни са на Малдивите и не могат да се приберат в родината.
Нашите сънародници ще бъдат върнати в страната в неделя с чартърен полет на авиокомпания GullivAir, като пловдивският бизнесмен изрично уточни, че това е договорено след дълги разговори и без никаква подкрепа от правителството.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса какво съобщи Георги Чочев в личния си профил във Фейсбук:
Приятели,
след поредица от трудни дни и взимане на решение как да напуснем Малдиви, преди часове все пак успях да намеря решение! След дълги разговори, които проведох с г-н Янко Иванов - собственик на GullivAir, в неделя ще дойде самолет да прибере мен и и още 110 българи оттук!
Огромно благодаря към него от името на всички ни !
След никаква подкрепа от сегашното правителство, показахме, че можем!
Благодаря на Nush Kresteva за подкрепата да изготви списъци на всички българи на Малдивите! Да говорим с часове по телефона , за да измислим как да изкараме сънародниците ни от липсата на изход от това прекрасно място !
Неделя се прибираме вкъщи!
Благодаря на всички ви, които също оказахте морална подкрепа и бяхте мислено с нас!
ПРАВЕТЕ ДОБРО !
Днес сутринта Георги Чочев публикува още важна информация по темата, като разкри, че над 500 българи са се свързали с него за помощ и че го боли, че не може да помогне на всички, но прави всичко възможно по силите си.
Ето какво написа пловдивчанинът, който е и вицепрезидент на Българската федерация по тенис:
Приятели,
На този етап съм запълнил всичките 125 отпуснати места за полета.
Нека хората са наясно, че аз също съм част от тях, а не съм тур оператор !
Има списък с над 120 чакащи към мен.
Борим се да ми намерят още свободни места и да качим максимален брой сънародници.
Жалко е, че държавата не ме е потърсила дори да попита какво става със техните сънародници след невъзможното сторено да осигуря чартър от GullivAir
Сам от стаята си съм създал като кризистен щаб, а дори компютър нямам в мен!
Хора от Бали, Египет, Шри Ланка и още от Малдиви се свързват с мен също за помощ!
ЖАЛКО Е ВСИЧКО И МЕ БОЛИ ,ЧЕ НЕ МОГА ДА ПОМОГНА НА ВСИЧКИ, но правя всичко, по моите сили и на хората които помагат под каквато и да в форма !
В рамките на 3 часа над 500 души се свързаха с мен, а не с щаба в България - с думите, че вярват, че мога аз да им помогна!
Ще направя всичко по силите си да намеря още свободни места !
Дори хора от Бали идват към нас , за да се качат на чартъра!
Нека заедно си помагаме, бъдем по-добри и ще успеем!
Благодарности към Kiril Stamov от Фраголия Травел за съдействието !
