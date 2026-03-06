и още 110 българи, които от няколко дни са на Малдивите и не могат да се приберат в родината.Нашите сънародници ще бъдат върнати в страната в неделя с чартърен полет на авиокомпания GullivAir, като пловдивският бизнесмен изрично уточни, че това е договорено след дълги разговори и без никаква подкрепа от правителството.публикува без редакторска намеса какво съобщи Георги Чочев в личния си профил във Фейсбук:Приятели,след поредица от трудни дни и взимане на решение как да напуснем Малдиви, преди часове все пак успях да намеря решение! След дълги разговори, които проведох с г-н Янко Иванов - собственик на GullivAir, в неделя ще дойде самолет да прибере мен и и още 110 българи оттук!Огромно благодаря към него от името на всички ни !След никаква подкрепа от сегашното правителство, показахме, че можем!Благодаря на Nush Kresteva за подкрепата да изготви списъци на всички българи на Малдивите! Да говорим с часове по телефона , за да измислим как да изкараме сънародниците ни от липсата на изход от това прекрасно място !Неделя се прибираме вкъщи!Благодаря на всички ви, които също оказахте морална подкрепа и бяхте мислено с нас!ПРАВЕТЕ ДОБРО !, като разкри, че над 500 българи са се свързали с него за помощ и че го боли, че не може да помогне на всички, но прави всичко възможно по силите си.Приятели,На този етап съм запълнил всичките 125 отпуснати места за полета.Нека хората са наясно, че аз също съм част от тях, а не съм тур оператор !Има списък с над 120 чакащи към мен.Борим се да ми намерят още свободни места и да качим максимален брой сънародници.Жалко е, че държавата не ме е потърсила дори да попита какво става със техните сънародници след невъзможното сторено да осигуря чартър от GullivAirСам от стаята си съм създал като кризистен щаб, а дори компютър нямам в мен!Хора от Бали, Египет, Шри Ланка и още от Малдиви се свързват с мен също за помощ!ЖАЛКО Е ВСИЧКО И МЕ БОЛИ ,ЧЕ НЕ МОГА ДА ПОМОГНА НА ВСИЧКИ, но правя всичко, по моите сили и на хората които помагат под каквато и да в форма !В рамките на 3 часа над 500 души се свързаха с мен, а не с щаба в България - с думите, че вярват, че мога аз да им помогна!Ще направя всичко по силите си да намеря още свободни места !Дори хора от Бали идват към нас , за да се качат на чартъра!Нека заедно си помагаме, бъдем по-добри и ще успеем!Благодарности към Kiril Stamov от Фраголия Травел за съдействието !