На кортовете на ТК "Макс Про 2020" в Пловдив завършиха квалификациите на Държавно лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 16-годишна възраст. 78 юноши и 39 девойки ще определят шампионите на сингъл и на двойки на кортовете, които се намират зад хангарите на Гребната база в Пловдив. Турнирен директор на първенството е Серафим Грозев, а главен съдия - Силвия Ботушарова, уточниха от Българската федерация по тенис.

Юноши, 1/16-финали

№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) – Владимир Стоименов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца)

Владимир Цонков (ТК "Барокко Спорт", гр.София) – Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас)

Никола Божилов (ТК "Некст Джен", гр.София) – Виктор Родригез-Матов (ТК "Некст Про", гр.Пловдив)

№7 Якоб Ясин (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив)

№3 Стоян Паяков (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) – Стефан Телкеджиев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив) – Дамян Аврамовски (ТК "Малееви", гр.София)

Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Филип Ненчев (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца)

№5 Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич)

№6 Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Кан Пресиян", гр.Петрич)

Иво Найденов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Андрей Грозданов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик)

Кристиан Ангелов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Борис Христакиев (ТК "Про спорт", гр.София)

№4 Йордан Малинков (ТК "Левски", гр.София) – Мартин Желев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№8 Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София) – Симеон Попов (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив)

Кристиян Енев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Алекс Сархачев (ТК "15:40", гр.София)

Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Борис Радков ( ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

№2 Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София) – Камен Иванов (ТК "Изида", гр.Добрич)

Девойки,1/16-финали

№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора)

Мария-Магдалена Янакиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Симона Попова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)

Ава Пакова ( ТК "Локо 98", гр.Пловдив) – Пламена Кукенска (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№7 Мария Мотреникова (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) – Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София)

№3 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Магдалена Кунчева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Грейс Георгиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Виктория Николова (ТК "Диана", гр.София)

Михаела Тодорова (ТК "Некст Про", гр.Пловдив) – Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№8 Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Радост Петкова (ТК "Кристи", гр.Дряново)

№6 Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София) – Изабела Жечева (ТК "Левски", гр.София)

Виктория Врачанска (ТК "Левски", гр.София) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик)

Вивиан Енева (ТК "Некст Джен", София) – Рая Карабова (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

№4 Ива Йорданова (ТК "Левски", гр.София) – Божидара Толева (ТК "Дема", гр.София)

№5 Калина Фъртунова (ТК "Некст Джен", гр.София) – Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София)

Виктория Митова (ТК "Локомотив 1929", гр.София) – Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", гр.Пловдив)

Иванина Начева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Ниа Юсева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Криста Вълчева ( ТК "Про спорт", гр.София)

Програма

02.06. – Първи кръг на сингъл, втори кръг на двойки и полуфинали на смесени двойки

03.06. – Втори кръг на сингъл, полуфинали на двойки и финали на смесени двойки

04.06. – Четвъртфинали на сингъл и финали на двойки

05.06. – Полуфинали на сингъл

06.06. – Финали на сингъл

Програмата може да претърпи промени в зависимост от метеорологичните условия по време на първенството.