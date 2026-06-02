Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е отправил покана към бивш нападател на тима и същевременно голям любимец на бултрасите. Става въпрос за Иван Цветков, известен още като Вуйчо Ваньо. През последния сезон той бе треньор в екипа на Пер-Матиас Хьогмо в Лудогорец, където отговаряше именно за нападателите.

Преди това Иван Цветков работи и като скаут при разградчани. Именно такова предложение е получил 46-годишният Цветков - да оглави скаутското звено на "Колежа“, твърди "Тема спорт".

Вуйчо Ваньо е бил обсъждан също така и за спортен директор, но наскоро Илиян Филипов, при представянето на Станислав Генчев обяви, че този пост е замразен. За последно го заемаше Иван Цветанов - Трите Хикса, но след напускането на Херо той се съсредоточи само върху работата си в школата.

Ние сме определили начина за развитие на Ботев. Селекцията винаги се прави от треньорския щаб и анализаторите, които работят в клуба. За момента спортният директор не е нужен на Ботев Пловдив. Винаги апелирам за прозрачност, заяви Илиян Филипов в отговор на въпрос на Plovdiv24.bg относно поста спортен директор в клуба.

Иван Цветков игра с жълто-черния екип три години (2012-2015). Възможно е обаче той да е отказал предложението от бизнесмена и затова Филипов да твърди, че постът остава замразен.