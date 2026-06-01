ПФК Локомотив Пловдив и Фондация "100 години Локомотив Пловдив" дадоха официална пресконференция на "Лаута", на която основната тема бе краят на футболния сезон и предстоящите събития, свързани с отбелязването на вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

По време на брифинга бяха представени подробности относно организацията на юбилейните тържества, акценти от програмата, както и предстоящи инициативи и събития.

Както Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, част от празника ще се отбележи с грандиозен концерт на Античния театър, който ще е на 29 юни от 21,00 часа.

Великолепният оркестър на Държавна опера - Пловдив с диригент маестро Диан Чобанов ще поведат зрителите на емоционално пътешествие през класиката и съвременността.

Други емблематични участници в концерта ще са легендите на българския рок от Б.Т.Р.

Акцентите от брифинга:

85 000 евро ще струва целият концерт, които Фондацията ще осигури чрез дарения. Тук са включени освен хонорарите на изпълнителите, но и средства за озвучаване, осветление и т.н. Има една огромна изненада и това е 10-минутно дрон шоу, което ще разкаже цялата история от 1926 година до ден-днешен. Шоуто ще бъде грандиозно.

Също така очакваме да се завърши и документалният филм за нашия отбор и да имаме една премиера до края на годината. Благодарим за усърдната работа на всички служители на клуба и на футболистите за сърцатата игра. Заредени сме с нова емоция и енергия да празнуваме 100-годишнината на клуба.

Засега мач с чуждестранен отбор няма да има, защото в момента стадионът ни е в процес на строеж. Не е отпаднал на 100 процента един такъв двубой, но ако е необходимо, ще изчакаме и ще го направим догодина.