ПФК Локомотив Пловдив и Фондация "100 години Локомотив Пловдив" дадоха официална пресконференция на "Лаута", на която основната тема бе краят на футболния сезон и предстоящите събития, свързани с отбелязването на вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
По време на брифинга бяха представени подробности относно организацията на юбилейните тържества, акценти от програмата, както и предстоящи инициативи и събития.
Както Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, част от празника ще се отбележи с грандиозен концерт на Античния театър, който ще е на 29 юни от 21,00 часа.
Великолепният оркестър на Държавна опера - Пловдив с диригент маестро Диан Чобанов ще поведат зрителите на емоционално пътешествие през класиката и съвременността.
Други емблематични участници в концерта ще са легендите на българския рок от Б.Т.Р.
Акцентите от брифинга:
85 000 евро ще струва целият концерт, които Фондацията ще осигури чрез дарения. Тук са включени освен хонорарите на изпълнителите, но и средства за озвучаване, осветление и т.н. Има една огромна изненада и това е 10-минутно дрон шоу, което ще разкаже цялата история от 1926 година до ден-днешен. Шоуто ще бъде грандиозно.
Също така очакваме да се завърши и документалният филм за нашия отбор и да имаме една премиера до края на годината. Благодарим за усърдната работа на всички служители на клуба и на футболистите за сърцатата игра. Заредени сме с нова емоция и енергия да празнуваме 100-годишнината на клуба.
Засега мач с чуждестранен отбор няма да има, защото в момента стадионът ни е в процес на строеж. Не е отпаднал на 100 процента един такъв двубой, но ако е необходимо, ще изчакаме и ще го направим догодина.
Каква е истинската юридическа схема?През юни 2001 г. тогавашният собственик на „Велбъжд“ Георги Илиев купува акциите на закъсалия финансово втородивизионен „Локомотив“ (Пловдив).Процедурата преминава по следния път:Пререгистрация на дружеството: Юридическото лице на кюстендилския клуб – ПФК „Велбъжд“ АД, променя своето седалище и адрес на управление от град Кюстендил в град Пловдив (на стадион „Лаута“).Промяна на името: Същото акционерно дружество сменя наименованието си от ПФК „Велбъжд“ АД на ПФК „Локомотив“ АД (Пловдив).Лицензът: Тъй като юридическото лице на практика е същото, то запазва правото си да играе в елитната „А“ група, което е спечелено от „Велбъжд“ на терена.Старото дружество на „Локомотив Пловдив“, което играе в „Б“ група дотогава, прекратява дейността си, а новото преименувано дружество поема неговата идентичност, емблема, фенове и история в Пловдив.
