Футболистите от представителния отбор на Локомотив Пловдив, начело с техния треньор Душан Косич, уважиха откриването на музейната експозиция, посветена на вековния юбилей на футболния клуб. Това стана в градската галерия "Пловдив 2019", където в продължение на 10 дни пловдивчани и гостите на града могат да разглеждат експонатите. Събитието е организирано от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".
Експозицията събира артефакти от десетилетия, интерактивни инсталации, официални експонати и ултрас артикули. Посетителите могат да видят както шедьоври на утвърдени творци сред феновете, така и вдъхновяващи произведения на редови привърженици - защото нашата общност е многолика, както и самата изложба, заявиха организаторите.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондация "100 години Локомотив Пловдив":
Вчера отвори врати новият дом на историята на пловдивския любимец!
В рамките на следващите 10 дни в галерия "Пловдив 2019“ ще имате възможност да се потопите в необятната вселена на Локомотив Пловдив.
Очакват ви:
●медали и трофеи на клуба
●индивидуалните отличия на Христо Бонев и Димитър Илиев
●богата колекция от артефакти - значки, флагчета, календари и билети
Художествената част на изложбата е представена от творби на Кольо Карамфилов, Георги Божилов - Слона и Румен Жеков. Силно присъствие има и черно-бялата библиотека.
Подрастващите винаги са били наш приоритет - за тях сме подготвили интерактивен кът, LEGO занималня и мини железница.
На място ще откриете и дарителски щанд с интересни артикули.
Работно време: 11:30 – 20:00
Вход: свободен
