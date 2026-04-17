Футболистите от представителния отбор на Локомотив Пловдив, начело с техния треньор Душан Косич, уважиха откриването на музейната експозиция, посветена на вековния юбилей на футболния клуб. Това стана в градската галерия "Пловдив 2019", където в продължение на 10 дни пловдивчани и гостите на града могат да разглеждат експонатите. Събитието е организирано от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".

Експозицията събира артефакти от десетилетия, интерактивни инсталации, официални експонати и ултрас артикули. Посетителите могат да видят както шедьоври на утвърдени творци сред феновете, така и вдъхновяващи произведения на редови привърженици - защото нашата общност е многолика, както и самата изложба, заявиха организаторите.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондация "100 години Локомотив Пловдив":

Приятели,

Вчера отвори врати новият дом на историята на пловдивския любимец!

В рамките на следващите 10 дни в галерия "Пловдив 2019“ ще имате възможност да се потопите в необятната вселена на Локомотив Пловдив.

Очакват ви:

●медали и трофеи на клуба

●индивидуалните отличия на Христо Бонев и Димитър Илиев

●богата колекция от артефакти - значки, флагчета, календари и билети

Художествената част на изложбата е представена от творби на Кольо Карамфилов, Георги Божилов - Слона и Румен Жеков. Силно присъствие има и черно-бялата библиотека.

Подрастващите винаги са били наш приоритет - за тях сме подготвили интерактивен кът, LEGO занималня и мини железница.

На място ще откриете и дарителски щанд с интересни артикули.

Работно време: 11:30 – 20:00

Вход: свободен

Очакваме ви!

Само Локо!