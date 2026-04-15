Фондация "100 години Локомотив Пловдив“, която организира вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, отправи покана към всички привърженици на Локомотив, както и към всички пловдивчани и гости на града. Тя е свързана с посещение на специалната изложба в Галерия "Пловдив 2019“, намираща се на ул. "Гладстон“ №32. Официалното откриване ще се състои утре (16 април) от 19:26 часа!

Plovdiv24.bg вече информира читателите си за въпросната изложба, както и за възстановената купа "Тримонциум", която също може да се види дам.

"Заповядайте да се потопите в историята, емоциите и славните моменти на любимия ни клуб! Входът е свободен", уточниха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".

Работно време на изложбата

16.04. – от 19:26 до 22:00 ч.

23.04. – от 12:00 до 22:00 ч.

17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 и 26 април – от 11:30 до 20:00 ч.

20 април (понеделник) е почивен ден за всички сгради с временни изложби на галерията.

Повече информация за експонатите и подготвените изненади можете да откриете на страниците на фондацията в социалните мрежи.

"Очакваме ви, за да отпразнуваме заедно вековната история на Локомотив Пловдив", допълниха от фондацията.