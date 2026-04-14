Един от най-старите футболни трофеи в Пловдив бе възстановен и скоро може да се види от жителите и гостите на града. Става въпрос за купа "Тримонциум“, която е изработена през 1932 година от пловдивската община. Тя се връчва на победителя в едноименния турнир, който обаче е преустановен през 1946 година. Последен носител на купа "Тримонциум" става Спортклуб (тогава под името Славия).

Сега пловдивчани могат да видят възстановения трофей на 16 април от 19:26 часа в галерия "Пловдив 2019“, съобщиха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира отбелязването на вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондацията:

Локомотивци,

Днес нашата общност възстановява за града и за клубната витрина купа "Тримонциум“.

На 22 ноември 1932 г., с протокол №72, Пловдивската община учредява и дарява на Пловдивската окръжна спортна област (ПОСО) този трофей.

През 1933 г. се провежда първото издание на турнира, като приходите от него се разпределят между клубовете (50%), ПОСО (25%) и бедните граждани на Пловдив (25%).

През 1946 г. турнирът е преустановен, а негов последен носител е Спортклуб (тогава Славия).

Историята трябва да се пази, цени и почита!

Купа "Тримонциум“ ще може да бъде видяна на своето място в новите музейни постаменти на 16 април от 19:26 ч. в галерия "Пловдив 2019“.