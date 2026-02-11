© Plovdiv24.bg Бивш футболист на Локомотив Пловдив, който се превърна в любимец на привържениците заради красив гол при победа над Ботев в "Коматево", отправи силен призив към "черно-бялата" общност. Става въпрос за левия защитник Венелин Филипов.



Той вкара за 1:1 с шут от воле с левия крак в 84-ата минута в 1/8-финалния реванш за Купата на България, който се игра на 3 декември 2014 година. Шест минути по-късно Бирсент Карагарен се разписа за крайното 1:2, с което Локомотив отстрани Ботев в турнира.



Филипов записа специално видео обръщение към локомотивците, което бе публикувано от Фондация "100 години Локомотив", която организира вековния юбилей на клуба.



"Имах честта да бъда част от този велик клуб! 100 години страст, 100 години вярност и 100 години борба до последния съдийски сигнал! Това е клуб, който се носи в сърцата", заяви Венелин Филипов.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Фондацията:



Венелин Филипов е от онези футболисти, които оставят следа - не само с играта си, но и с характера си.



Непоколебим на терена и извън него, той е човекът на големите моменти - авторът на паметния гол в Коматево при обрата за Купата на България, останал завинаги в сърцата на черно-бялата общност.



Филипов носи екипа на Локомотив в едни от най-трудните години за клуба - време, в което да останеш верен изисква смелост, а не просто талант.



С дух, отдаденост и лоялност той се превърна в символ на битката до край и на онази черно-бяла идентичност, която не се прекланя, а се доказва.



Гледайте в прикаченото видео обръщението на Филипов:



