© Бившият футболист на Локомотив Пловдив Лукас Салинас направи специално видео обръщение към "черно-белите" привърженици. То е свързано с предстоящия вековен юбилей на футболния клуб.



30-годишният бразилец игра две години и половина на "Лаута", като за този период спечели Купата на България и Суперкупата на страната ни през 2020 година, както и сребърните медали в първенството.



Неговото обръщение бе разпространено от Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички събития около вековния юбилей на "черно-белите".



Ето какво написаха по този повод от Фондацията:



Лукас Салинас ще остане в сърцата на "смърфовете“ като символ на борбеността и безрезервната отдаденост към черно-бялата емблема. Той беше от онези футболисти, които не пестят сили, влизат твърдо във всяка битка и дават всичко от себе си в името на Локомотив Пловдив.



Със своя хъс, характер и вярност към клуба, Салинас спечели уважението на феновете и съотборниците си. Не с показност, а със сърце и себераздаване той се утвърди като истински локомотивец, който ще бъде помнен с чест и признателност.



Гледайте обръщението на Салинас в прикаченото видео!



