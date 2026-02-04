© Plovdiv24.bg виж галерията С много приятни емоции, спомени и бурни аплодисменти бе представена биографичната книга за голямата легенда на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев - "Осмото тепе", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Събитието протече в препълнената зала "Евмолпия“ в хотел DoubleTree by Hilton и бе уважено от легенди на Локомотив и Ботев, бивши кметове и министри, както и настоящи футболисти на черно-белите.



Своите впечатления от близо 9-годишния си труд по написването на книгата сподели авторът Дончо Донев, както и издателят на творбата Манол Пейков.



В залата бяха още президентът на България Георги Първанов, собственикът на Локомотив Христо Крушарски, съветникът му по спортно-техническите въпроси Чавдар Цветков, президентът на БФС Георги Иванов, бившият президент на футболната ни централа Валентин Михов, както и много привърженици.



"Много ме развълнувахте! Нашата черно-бяла общност умее да обича. Искам да благодаря на всички за това мероприятие. Искам да благодаря първо на президента Георги Първанов, който още през 2007 година ме награди с орден "Стара Планина", което и сега е най-високото отличие в България", започна речта си Христо Бонев.



"Смятам, че голяма роля в израстването ми и в моята кариера играе моето семейство. Всички те са сега тук. Аз и съпругата ми благодарим на съдбата, че ни даде доста щастливи мигове да ги изгживеем. Не би било възможно да застана сега тук и да ви говоря, ако още от младите ми години не бяха хората от черно-бялата общост, която ме заля с обич".



"Последната ми благодарност е към футболистите, с които играх. Аз имах щастието да играя с 3 поколения футболисти. Първите бяха с 15-16 години по-големи от мен. Вторите бяха от нашето поколение с г-н Георги Василев - той е най-големият, ... на години. И третото поколение, при което изпитвах удоволствие, беше поколението на Едуард Ераносян и Аян Садъков. На всички, които обичат Локомотив, им благодаря и искам да им кажа, че аз също безкрайно ги обичам", каза още Христо Бонев.



Гледайте в прикаченото видео обширен репортаж от събитието!



