© Plovdiv24.bg Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ даде днес пресконференция за представителите на медиите, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



По време на брифинга бяха представени основните цели, инициативи и предстоящи проекти на фондацията, които са посветени на честванията на 100-годишния юбилей на "черно-белия" футболен клуб.



Ето част от акцентите, които бяха коментирани на пресконференцията:



Вече имаме определен сценарий за документалния филм, който е с работното заглавие "Пловдивският любимец на 100“. Старт на снимките ще бъде даден в събота (1 ноември) с организираното шествие на феновете на Локомотив Пловдив от Римския стадион до стадион "Локомотив“.



Сценарият вече е изяснен с екипа на режисьора Илиян Джевелеков. Снимките ще продължат около 6 месеца и се надяваме този филм да бъде прожектиран в края на 2026 година.



Призоваваме пловдивският бизнес да обърне внимание на нас като фондация, защото рекламата за града ни е невероятна с всичките тези събития, които плануваме.



Имаме запазена дата за концерт, който ще бъде грандиозен. Но за този концерт ще открехнем завесата през следващата година.



Ще има голяма изложба в Градската галерия, която също ще бъде грандиозна. На пловдивската общественост ще бъдат представени неща, които не са виждали до този момент.



Имаме още страшно много работа, ще ни трябват и средства. Силно се надяваме феновете да продължат да ни подкрепят.



Екипът ни е направил подробен разчет за осъществяването на всички инициативи, които сме предвидили. Целта е 500 000 лева.



Гледайте в прикаченото видео какво още обявиха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив"!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.