Готвят се грандиозни събития за вековния юбилей на Локомотив Пловдив
Автор: Стойчо Генов 12:00Коментари (0)585
© Plovdiv24.bg
Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ даде днес пресконференция за представителите на медиите, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

По време на брифинга бяха представени основните цели, инициативи и предстоящи проекти на фондацията, които са посветени на честванията на 100-годишния юбилей на "черно-белия" футболен клуб.

Ето част от акцентите, които бяха коментирани на пресконференцията:

Вече имаме определен сценарий за документалния филм, който е с работното заглавие "Пловдивският любимец на 100“. Старт на снимките ще бъде даден в събота (1 ноември) с организираното шествие на феновете на Локомотив Пловдив от Римския стадион до стадион "Локомотив“.

Сценарият вече е изяснен с екипа на режисьора Илиян Джевелеков. Снимките ще продължат около 6 месеца и се надяваме този филм да бъде прожектиран в края на 2026 година.

Призоваваме пловдивският бизнес да обърне внимание на нас като фондация, защото рекламата за града ни е невероятна с всичките тези събития, които плануваме.

Имаме запазена дата за концерт, който ще бъде грандиозен. Но за този концерт ще открехнем завесата през следващата година.

Ще има голяма изложба в Градската галерия, която също ще бъде грандиозна. На пловдивската общественост ще бъдат представени неща, които не са виждали до този момент.

Имаме още страшно много работа, ще ни трябват и средства. Силно се надяваме феновете да продължат да ни подкрепят.

Екипът ни е направил подробен разчет за осъществяването на всички инициативи, които сме предвидили. Целта е 500 000 лева.

Гледайте в прикаченото видео какво още обявиха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив"!

Все още няма коментари към статията.
Статистика: