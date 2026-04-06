Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, подари на ПФК Локомотив две творби, носещи специална символика. От организацията обявиха, че започват официалното обратно броене до откриването на голямата изложба в галерия "Пловдив 2019“, което ще се сътои на 16 април от 19:26 часа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондация "100 години Локомотив Пловдив":

Локомотивци,

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ започва официалното обратно броене до откриването на голямата изложба в галерия "Пловдив 2019“ на 16 април от 19:26 часа.

В поредица от постове ще ви запознаем с многоликия образ на събитието, а за начало избрахме да представим част от мини изложбата "Любим Отбор на Културната Общественост“.

Две от творбите в тази секция носят специална символика - от името на цялата общност Фондацията ще ги подари на клуба и на мъжкия отбор по повод 100-годишния юбилей.

Както знаете, дълги години емблема от мозайка и бронз изпращаше със звънтене на калеври върху себе си отбора към битките на зеления килим. На новата централна трибуна запазваме традицията, но вече свещената емблема ще се въплъти в ювелирен витраж на изхода към терена.

На сегашните и на всички бъдещи футболисти на представителния тим подаряваме за съблекалнята комплект икони.

Пожелаваме на нашите момчета:

- да са единни като Свети Петър и Павел

-да са храбри като Свети великомъченик Георги

-да излизат с чест от неравностойните битки като Свети мъченик Нестор

За да ни подкрепите във всички наши инициативи, може да го направите на:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение

Revolut: @lpfc100

Вашата подкрепа е важна за нас, за да продължим изпълнението на всички поставени цели!